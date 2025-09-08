С 13 сентября 2025 меняются правила проверки ККТ

Постановлением Правительства от 05.09.2025 № 1374 поменяли правила проверок ККТ.

Так, изменили правила проведения контрольных закупок. Бизнес будет получать акт по результатам закупки в течение 5 рабочих дней с даты ее окончания. Если при закупке контролеры выявят нарушение обязательных требований, они смогут сразу начать документарную или выездную проверку.

Информацию о проверке разместят в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в течение 5 рабочих дней со дня ее начала.

Выездную проверку теперь смогут проводить дистанционно, в т. ч. по ВКС или через мобильное приложение «Инспектор».

Новые правила начнут применяться с 13 сентября 2025 года.