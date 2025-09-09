С 30 сентября 2025 года Центробанк будет публиковать сценарии тестирования НПФ

Центробанк с 30 сентября 2025 года начнет применять сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Механизм позволит оценить устойчивость фондов в случае неблагоприятного изменения экономической ситуации.

«Банк России решил публиковать сценарии заранее, до их применения фондами. Это поможет улучшить качество оценки рисков участниками рынка и повысить предсказуемость деятельности регулятора», — сказано на сайте ЦБ.

Сценарии стресс-тестирования НПФ также предполагают восстановление доходностей гособлигаций и достижение цели по инфляции.