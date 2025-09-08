Миронов предлагает индексировать пенсии четыре раза в год
Пенсии нужно повышать ежеквартально, а также добавить предновогоднюю доплату к пенсии.
Депутат Сергей Миронов предложил проводить индексацию пенсии четыре раза в год. Об этом он заявил, комментируя влияние инфляции на доходы пенсионеров.
«Мое предложение, это предложение нашей партии, чтобы проводить индексацию ежеквартально для пенсионеров», — сказал Миронов.
По его мнению, пенсии следует индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца.
Также он напомнил о предложении СРЗП ввести 13-ю пенсию. Она нужна пенсионерам, чтобы порадовать себя и внуков, пояснил парламентарий.
Поправки внесут в Госдуму в осеннюю сессию, утончил он.
