Кабмин утвердил концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
Правительство утвердило концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года.
«Утвержденная концепция нацелена на увеличение численности транспортных средств, использующих газомоторное топливо, создание современной заправочной и сервисной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки», — сообщается в телеграм-канале кабмина.
В документ включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо даст заметный экономический и экологический эффект и приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов:
автомобильный;
железнодорожный;
морской и внутренний водный транспорт;
сельскохозяйственная техника и оборудование;
коммунальная и дорожно-строительная техника;
специализированное оборудование, предназначенное для выполнения работ в карьерах и горных выработках.
Правительство исходило из двух сценариев развития рынка газомоторного топлива в России:
базовый сценарий — сформирован с учетом нестабильности на мировых энергетических рынках;
целевой — предусматривает более благоприятные условия, в которых рынок газомоторного топлива будет развиваться ускоренными темпами.
Такие меры расширят внутренний спрос на природный газ и ускорят создание нового сегмента экономики, считает глава Правительства Михаил Мишустин.
