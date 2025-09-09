Путин поручил продлить срок записи к врачам через Госуслуги

Глава Правительства должен будет отчитаться по вопросу до 20 ноября 2026 года.

Президент России поручил рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачу через Госуслуги. Поручение опубликовано в перечне по актуальным направлениям развития здравоохранения на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"», — говорится в тексте поручения.

Ответственным по вопросу назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Отчет глава государства ожидает до 20 ноября 2026 года.

Сейчас предварительно записаться к врачу можно за 14 дней.