Путин поручил продлить срок записи к врачам через Госуслуги
Глава Правительства должен будет отчитаться по вопросу до 20 ноября 2026 года.
Президент России поручил рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачу через Госуслуги. Поручение опубликовано в перечне по актуальным направлениям развития здравоохранения на сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"», — говорится в тексте поручения.
Ответственным по вопросу назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Отчет глава государства ожидает до 20 ноября 2026 года.
Сейчас предварительно записаться к врачу можно за 14 дней.
Комментарии6
Ни разу не удалось записаться к врачу через госуслуги
Это просто необходимое поручение. Сейчас можно записаться за месяц, а будет можно за два-три. Всё равно раньше попасть к врачу невозможно (даже к терапевту)
И какой предполагается прок от этого?