КБК для уплаты налогового штрафа входит состав ЕНП

Налоговики пояснили, как заплатить штраф по единому налоговому платежу (ЕНП) за несвоевременную сдачу декларации.

В чате ФНС попросили помощи в ситуации, когда налогоплательщика привлекли к ответственности за несвоевременную сдачу декларации. В решении указан КБК 1821160516001002140, но банк отказывался переводить деньги, аргументируя это тем, что это платеж на ЕНС, поэтому нужно указать общий КБК 18201061201010000510.

При этом камеральщики, которые выставили решение о штрафе, утверждают, что КБК указали верно, и платить нужно на него.

«Данный КБК входит в состав ЕНП. После вступления в силу решения о привлечении к ответственности распределение денежных средств с ЕНП в счет уплаты штрафа будет произведено автоматически в соответствии со ст. 45 НК», — ответили налоговики.

Они рекомендуют использовать для уплаты онлайн-сервис с автоматическим заполнением реквизитов «Уплата налогов и пошлин», выбрав соответствующий запрос. Реквизиты платежа будут заполнены автоматически.

