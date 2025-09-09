🤖 Силуанов: в планирование федерального бюджета ИИ пока не допускают

Минфин использует возможности искусственного интеллекта в работе. Но есть нюансы, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств.

Искусственный интеллект «пока не дорос» до человеческих возможностей и не может заменить их при планировании бюджета, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«В конечном счете планирование [бюджета], думаю, что останется за человеком. Одно дело, тебе подскажут как по мнению искусственного интеллекта правильнее составить бюджет, а другое дело – есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств. <…> Пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то может даже эмоциональных возможностей человека, которые пока недоступны искусственному интеллекту», — заявил Силуанов.

Он рассказал, что Минфин стал одним из первых ведомств, которые используют возможности ИИ в работе. Уже сейчас искусственный интеллект активно помогает министерству правильно формировать бюджетные заявки.

ИИ помогает в формировании позиции по тем или иным вопросам. Можно не открывать много справочников, ресурсов, а просто задействовать возможности нейросети, которая сразу посмотрит всю картину того или иного вопроса, и подскажет позицию, свое решение, добавил министр.