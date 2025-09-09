С октября 2025 года пенсии и пособия смогут переводить в цифровых рублях

Чтобы получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты в цифровых рублях, нужно подать согласие на открытие счета.

С 1 октября 2025 года россияне смогут получать пенсии и другие социальные выплаты в цифровых рублях. Для этого нужно установить приложение обслуживающего банка и подать согласие на открытие счета.

«Действительно, начиная с октября 2025 года предусматривается возможность выплаты цифровыми рублями некоторых статей расходов федерального бюджета Российской Федерации», — сказал ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максим Хромченко.

Также он добавил, что перечень расходов, которые бюджет может исполнять в цифровых рублях, пока что не опубликован в открытом доступе. Однако в него могут войти социальные выплаты.

Нововведения могут повысить прозрачность бюджета и улучшить контроль за движением государственных денег. Эксперт считает, что пока не ясно, будет ли у получателей пособий обязанность принимать средства в цифровых рублях или им дадут право выбора.