💔 Как вести совместный бизнес и не остаться без денег и гарантий

Совместные бизнес-проекты могут быть очень выгодными и продуктивными, но если заранее не разработать юридические инструменты выхода из конфликтов, то собственники не смогут отстоять свои права.

В последнее время на практике все чаще встречаются конфликты между «юридическими» владельцами и владельцами «за реестром» или между всеми партнерами.

В такой ситуации важно заранее разработать юридические инструменты выхода из спорных ситуаций. Иначе собственник и партнеры будут не в состоянии защитить свои интересы.

10 сентября 2025 года с 10:00 до 12:00 мск состоится вебинар «Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов?». Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Марин Александр расскажет, как на практике выходить из запутанных ситуаций, на что обращать внимание при создании совместного бизнеса и как себя обезопасить, если вы уже ведете бизнес с несколькими собственниками.

Мероприятие пройдет онлайн. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке.