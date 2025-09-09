👏 👝 Авиакомпания «Победа» увеличила габариты ручной клади

Суд после многочисленных жалоб обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади. Они должны соответствовать авиационным правилам.

Теперь нет ограничений по весу ручной клади, а габариты одного места увеличены с 4 × 36 × 30 см до 15 × 36 × 30 см. Пассажиры также могут взять с собой на борт ноутбук или планшет в мягком чехле, а также увеличили размер пакета с товарами из магазинов duty free до не менее 24 х 32 сантиметров.

«Ограничения свойственны модели лоукоста, где клиенты могут выбирать только необходимые для себя услуги. Большой процент наших клиентов традиционно летает налегке — только с ручной кладью — это около 70% наших клиентов», — сказал генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.

Кроме того, в салон самолета можно взять: зонт-трость; букет цветов; верхнюю одежду; один костюм в портпледе; питание для ребенка в полете; лекарства (включая диетические потребности) на время полета; роллаторы, складные кресла-коляски, костыли, трости, ходунки, устройства для переноса ребенка.