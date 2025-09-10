Родительским комитетам предлагают дать право принимать решения по вопросам школьной жизни: законопроект 2025
8 сентября 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить на законодательном уровне статус и полномочия родительского собрания в школе.
Авторы инициативы – депутаты ГД от фракции «Новые люди».
Они отметили, что у родителей нет права влиять на организацию питания и выбор поставщиков, учебно-воспитательный процесс вне уроков, защиту педагогов от несправедливого увольнения.
«Предлагается предоставить право родителям обучающихся в общеобразовательных организациях принимать решения на родительском собрании по таким вопросам, как:
примерное меню завтраков и обедов для обучающихся;
отмена введения требований к одежде обучающихся;
организация внеурочной деятельности;
расторжение договоров с поставщиком услуги по организации питания для школьников», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты указали, что претензии родителей чаще всего возникают к преподаванию предметов и методикам обучения, школьному питанию, организации внеурочной деятельности, вопросу школьной формы, медицинскому контролю и медпомощи. При этом у родителей фактически нет возможности повлиять на решения администрации школы.
«Законопроектом предлагается законодательно закрепить статус и полномочия родительского собрания в общеобразовательных организациях, состоящего из всех родителей (законных представителей) учащихся школы», — пишут парламентарии.
Решения такого органа будут приниматься простым большинством голосов присутствующих родителей и иметь обязательный характер для администрации школы.
Родители смогут принимать решения по таким вопросам школьной жизни:
Предмет полномочий
Права родителей
Школьное питание
Будет определено примерное меню завтраков и обедов, с учетом возрастных и медицинских потребностей детей
Форма и одежда учащихся
Собрание родителей сможет отменить введение обязательных требований к школьной форме либо изменить их, если посчитает такие требования излишними, финансово обременительными.
Внеурочная деятельность
Родители получат право утверждать планы и формат внеурочных занятий, секций, кружков и мероприятий, чтобы лучше адаптировать дополнительное образование к запросам детей и родителей, исключить перегрузку учащихся и обеспечить полезное и интересное наполнение внеурочной деятельности.
Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
