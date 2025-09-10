Родительским комитетам предлагают дать право принимать решения по вопросам школьной жизни: законопроект 2025

Сейчас решения родительских комитетов носят рекомендательный характер. Им хотят дать возможность влиять на питание и внеурочные занятия.

8 сентября 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить на законодательном уровне статус и полномочия родительского собрания в школе.

Авторы инициативы – депутаты ГД от фракции «Новые люди».

Они отметили, что у родителей нет права влиять на организацию питания и выбор поставщиков, учебно-воспитательный процесс вне уроков, защиту педагогов от несправедливого увольнения.

«Предлагается предоставить право родителям обучающихся в общеобразовательных организациях принимать решения на родительском собрании по таким вопросам, как: примерное меню завтраков и обедов для обучающихся;

отмена введения требований к одежде обучающихся;

организация внеурочной деятельности;

расторжение договоров с поставщиком услуги по организации питания для школьников», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты указали, что претензии родителей чаще всего возникают к преподаванию предметов и методикам обучения, школьному питанию, организации внеурочной деятельности, вопросу школьной формы, медицинскому контролю и медпомощи. При этом у родителей фактически нет возможности повлиять на решения администрации школы.

«Законопроектом предлагается законодательно закрепить статус и полномочия родительского собрания в общеобразовательных организациях, состоящего из всех родителей (законных представителей) учащихся школы», — пишут парламентарии.

Решения такого органа будут приниматься простым большинством голосов присутствующих родителей и иметь обязательный характер для администрации школы.

Родители смогут принимать решения по таким вопросам школьной жизни:

Предмет полномочий Права родителей Школьное питание Будет определено примерное меню завтраков и обедов, с учетом возрастных и медицинских потребностей детей Форма и одежда учащихся Собрание родителей сможет отменить введение обязательных требований к школьной форме либо изменить их, если посчитает такие требования излишними, финансово обременительными. Внеурочная деятельность Родители получат право утверждать планы и формат внеурочных занятий, секций, кружков и мероприятий, чтобы лучше адаптировать дополнительное образование к запросам детей и родителей, исключить перегрузку учащихся и обеспечить полезное и интересное наполнение внеурочной деятельности.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.