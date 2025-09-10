Подтвердить страну происхождения товара будет проще

Кабмин поддержал предложение Минпромторга и ФТС об упрощении подтверждения страны происхождения для продукции, в отношении которой применяются специальные экономические меры в форме повышенных ввозных таможенных пошлин согласно постановлению Правительства от 07.12.2022 № 2240.

Другим постановлением кабмина от 05.09.2025 № 1341 ТПП России получила полномочия по выдаче сертификатов о происхождении в отношении таких товаров и для товаров из перечня параллельного импорта, сообщил Минпромторг. Документ уже вступил в силу.

Такие сертификаты ТПП будет оформлять на основании сертификата, выданного на товар уполномоченным органом страны происхождения или страны его вывоза.

Также теперь при ввозе товара из страны, с которой у России заключено соглашение о свободной торговле, импортер сможет подтвердить его происхождение преференциальным сертификатом и декларацией о происхождении. Получать отдельный сертификат о происхождении не придется. Такое же правило будет действовать при импорте продукции из развивающихся и наименее развитых стран, добавляет министерство.

«Российские импортеры регулярно сталкиваются с проблемами с подтверждением страны происхождения товара, такие обращения неоднократно поступали в Минпромторг России, причем не всегда проблема возникает только при ввозе из недружественных стран», – пояснил замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

По его словам, теперь импортер, имея на руках сертификат третьей страны, который сейчас не является основанием для подтверждения страны происхождения в соответствии с договорно-правовой базой ЕАЭС, сможет в России «обменять» его на сертификат, который будет признаваться российскими таможенными органами.

