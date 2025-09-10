⚡️ Итоги дня: магазины начали оформлять предзаказы на iPhone 17, Сбер выпустил ароматизированные карты для бизнеса, кабмин ограничит выгул опасных собак
Gloria Jeans планирует закрыть свой флагманский магазин на Тверской улице в центре Москвы. Одежный ретейлер занимает 5 тыс. кв. м на первом этаже бизнес-центра «Галерея Актер», где ранее находился самый крупный в России магазин шведской H&M.
К концу августа 2025 года средняя розничная стоимость яблок выросла на 14% год к году, превысив 140 руб. за кг. В течение всего летнего сезона цена была выше прошлогодней, когда отрасль пострадала от весенних заморозков. В 2025 году рост цен тоже связан с погодным фактором, а также резким ростом себестоимости производства такой продукции.
Сеть «Фасоль» сократила количество магазинов почти на 9% год к году. Сейчас в этом сегменте большая конкуренция: свои франчайзинговые программы, в частности, запустили X5 Group и «Дикси». В такой ситуации удержать франчайзи довольно сложно.
«М.Видео-Эльдорадо» скоро запустит предзаказ на новые смартфоны iPhone 17. Благодаря укреплению рубля цены на iPhone 17 в России будут ниже, чем в прошлом году на iPhone 16. Тогда цены на iPhone 16 (256 ГБ) начинались от 125 999 рублей.
МТС начал принимать предварительные заказы на Apple iPhone 17. Новинки появятся в магазинах МТС до конца сентября.
CDEK.Shopping принимает онлайн-заказы на iPhone 17. Цена на него стартует от 90 591 рубля без учета таможенных пошлин.
Сбер на родине Антона Чехова в Таганроге открыл тематический офис, посвященный литературному и историко-культурному наследию города. На стене в офисе можно увидеть карту с памятными местами Чехова в Таганроге, а рядом с ней — QR-код на аудиокниги с его произведениями.
Сбер представил ароматизированные бизнес-карты с дизайном от нейросети. Три карты из новой серии обладают ароматизированными покрытиями, которые ассоциируются с разными сферами малого бизнеса. Оформить карту и выбрать дизайн можно через интернет-банк «СберБизнес».
Правительство поддержит законопроект, который ограничит выгул потенциально опасных собак. Например, питбульмастифов, бразильских бульдогов и других. В некоторых регионах уже действуют различные ограничения: детям до 14 и пьяным взрослым запрещено выгуливать не только потенциально опасных, но и любых крупных собак.
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО будут рассылать не чаще чем раз в сутки. Применение закона начнется не раньше осени 2026 года: МВД нужно время, чтобы наладить работу своей базы данных, чтобы проверять автогражданку у всех проезжающих под камерами автомобилей.
Суд Санкт-Петербурга запретил в России фото-отзывы на товары для взрослых с AliExpress. Эксперты обнаружили на всех фотографиях «демонстрацию сексуального поведения». Фотографии публиковали пользователи, оценивающие товар.
