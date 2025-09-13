✅ О продлении полномочий директора в налоговую можно не сообщать

ФНС уточнила, надо ли подавать сведения в ЕГРЮЛ о продлении полномочий директора.

В ЕГРЮЛ не вносятся сведения о продлении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени компании, данные о котором уже есть в данном реестре. Это касается переизбрания, переназначения на новый срок.

Специалисты ФНС указали, что подавать заявление в данном случае не нужно.

Какими документами оформляется продление полномочий директора — смотрите здесь.