СФР разъяснил, меняется ли регистрационный номер компании при переезде

Единый регистрационный номер в СФР не изменится ни при переезде в другой регион РФ, ни в его пределах.

Отделение СФР по Москве и Московской области в письме от 02.09.2025 № 12-09-30/311717 ответило на вопрос организаций – изменится ли регистрационный номер, если они переедут в пределах города или в другой город.

В связи с переходом на ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС ЕЦП) СФР оформил единые регистрационные номера страхователей, которые есть в выписке ЕГРЮЛ, ответил фонд.

То есть при перерегистрации страхователя за пределами или в пределах одного региона единый регистрационный номер страхователя в СФР остается неизменным.