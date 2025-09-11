⛽️ Для охлаждения спроса временно ужесточили правила биржевых торгов бензином

Краткосрочная мера уже стабилизировала ситуацию и снизила оптовые цены на бензин, заявили в Минэнерго.

Правила биржевых торгов бензином временно скорректировали, чтобы охладить завышенный спрос в оптовом сегменте и стабилизировать цены. Об этом заявили представители Минэнерго.

«Минэнерго проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС и ЦБ РФ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации», — цитируют ведомство «РИА Новости».

Это временные и краткосрочные меры, но они позволят сохранить рыночные принципы ценообразования, ликвидность и прозрачность биржевых торгов, уточнили чиновники.

По их словам, за первые два дня применения новые меры позволили обеспечить стабилизацию и даже снизить оптовые цены на бензин.

В августе 2025 биржевые цены на бензин обновили рекорды сентября 2023 года. Но уже к концу месяца цены снизились. 10 сентября 2025 года стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,45% — до 71 573 рублей за тонну; Аи-95 — на 0,14%, до 78 960 рублей за тонну.