Банк России рассматривает взаимное признания российских и иностранных ЦФА

Центробанк изучает вопросы доступа иностранных цифровых активов на российский рынок. А российские ЦФА планируют вывести в международный контур, рассказал начальник центра развития платформенных сервисов департамента инфраструктуры финрыка ЦБ Ян Шабельский.

«Мы изучаем цифровые финансовые активы, как и иностранные цифровые права, и возможность их квалификации в качестве цифровых финансовых активов и доступа к российскому рынку, так и, собственно, наоборот, вывода ЦФА из российского контура в иностранный», — сказал Шабельский.