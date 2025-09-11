ЦОК КПП БСН 03.09 Мобильная
Банк России рассматривает взаимное признания российских и иностранных ЦФА

Изучается возможность доступа иностранных цифровых активов на российский рынок и вывода российских ЦФА в международный контур.

Центробанк изучает вопросы доступа иностранных цифровых активов на российский рынок. А российские ЦФА планируют вывести в международный контур, рассказал начальник центра развития платформенных сервисов департамента инфраструктуры финрыка ЦБ Ян Шабельский.

«Мы изучаем цифровые финансовые активы, как и иностранные цифровые права, и возможность их квалификации в качестве цифровых финансовых активов и доступа к российскому рынку, так и, собственно, наоборот, вывода ЦФА из российского контура в иностранный», — сказал Шабельский.

Он особо отметил важность взаимной квалификации таких активов. 

