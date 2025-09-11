Региональным властям могут запретить менять маршруты общественного транспорта без согласия пассажиров

В Госдуме предложили утверждать изменения в работе общественного транспорта на очном собрании, чтобы для местных жителей это не было неожиданностью.

11 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому смена маршрутов общественного транспорта будет проходить только с учетом мнения пассажиров. Для этого региональные власти будут проводить публичные слушания — очные собрания жителей районов.

Действующее законодательство не предполагает обязательного согласования или публичного обсуждения подобных решений с гражданами, поэтому такие решения становятся неожиданными для жителей.

«Законопроектом предлагается законодательно установить запрет на отмену маршрутов регулярных перевозок без предварительного обсуждения с жителями», — сказано в пояснительной записке.

Также можно использовать другие способы собрать мнения жителей — например, интернет-опросы на сайте органа местного самоуправления до проведения слушаний.

Депутаты обращают внимание на то, что изменение транспортных маршрутов вызывает недовольство местных жителей. Особенно страдают пожилые люди, родители с детьми и маломобильные граждане.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.