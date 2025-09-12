В традиционном ретейле в 2025 году 87% оплат проходят по безналу

Доля безналичных платежей увеличилась на 10% с 2022 года.

Доля безналичных оплат в традиционном ретейле в 2025 году достигла 87%. Такие данные получил аналитический центр ERP-системы «МойСклад».

В ходе исследования проанализировали данные более 10 тыс. компаний-клиентов сервиса.

Доля безналичных платежей повышается с 2022 года. Три года назад 77% покупок оплачивались картой или через смартфон, а в 2025 году этот показатель достиг 87%. Современный покупатель все чаще делает осознанный выбор в пользу безнала, считают исследователи.

«Тот факт, что доля безналичных платежей в офлайне приближается к 90%, — это знаковое событие для всей ретейл-индустрии. Мы наблюдаем финальный этап трансформации платежных привычек. Наличные деньги окончательно перешли в разряд "запасного" варианта», — сказал гендиректор облачной ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Он считает, что для бизнеса этот тренд создает новые вызовы и возможности: нужно обеспечивать бесперебойную работу онлайн-касс и эквайринга, а как максимум – интегрировать свои системы с платформами банков для запуска персональных программ лояльности.

Подробно все нюансы ведения учета в торговой компании разберем на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле». Вы научитесь работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, учитывать поступление и реализацию товаров.

Цена курса со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо 24 900 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Старт 15 сентября.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.