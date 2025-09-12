Минфин: когда в пояснениях к упрощенной бухотчетности указать на соответствие отраслевым стандартам

Указание на соответствие бухгалтерской отчетности отраслевым стандартам бухучета в пояснениях к балансу и отчетам нужно, только когда она составлена в соответствии не только с федеральными, но и отраслевыми стандартами бухучета.

Минфин уточнил, когда в пояснениях к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности нужно писать о ее соответствии отраслевым стандартам бухучета.

В письме от 25.06.2025 № 07-01-10/61706 ведомство указало, что положения об упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» применяются во взаимосвязи с другими положениями этого акта.

Так, согласно ФСБУ 4/2023, если бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухучета, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснениях к балансу и отчету о целевом использовании средств указывают, что отчетность составлена в соответствии с этими стандартами.

То есть при составлении упрощенной бухгалтерской отчетности писать о ее соответствии отраслевым стандартам бухучета в пояснениях к балансу и отчету о целевом использовании средств нужно только тогда, когда эта отчетность составлена в соответствии не только с федеральными, но и с отраслевыми стандартами бухучета.

