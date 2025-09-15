15 сентября 2025 года с Китаем начал действовать безвизовый режим

Туристы из России смогут отправиться в путешествие в Китай на 1 месяц. Эксперимент с безвизовым режимом продлится год.

С 15 сентября 2025 года россияне смогут без визы поехать в Китай. Для въезда в страну нужен только действующий загранпаспорт (срок действия не меньше 6 месяцев с момента выезда).

Спрос на путешествия в Китай после объявления безвизового режима вырос более чем на 60% год к году. Об этом пишет RG.RU.

«Доля Китая выросла на 63%. Если в период с 1 по 12 августа страна находилась на 4 месте среди всех заграничных направлений с долей авиазаказов 5,6%, сейчас она поднялась на вторую строчку рейтинга», — сказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

25,6% бронирований приходится на Пекин, 20,4% — Шанхай, 13,4% — Гуанчжоу, 5,5% — Санья и 5,3% — Харбин.

Число отелей, забронированных со 2 по 12 сентября выросло на 25% по сравнению с тем же периодом августа.