15 сентября 2025 года с Китаем начал действовать безвизовый режим
С 15 сентября 2025 года россияне смогут без визы поехать в Китай. Для въезда в страну нужен только действующий загранпаспорт (срок действия не меньше 6 месяцев с момента выезда).
Спрос на путешествия в Китай после объявления безвизового режима вырос более чем на 60% год к году. Об этом пишет RG.RU.
«Доля Китая выросла на 63%. Если в период с 1 по 12 августа страна находилась на 4 месте среди всех заграничных направлений с долей авиазаказов 5,6%, сейчас она поднялась на вторую строчку рейтинга», — сказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
25,6% бронирований приходится на Пекин, 20,4% — Шанхай, 13,4% — Гуанчжоу, 5,5% — Санья и 5,3% — Харбин.
Число отелей, забронированных со 2 по 12 сентября выросло на 25% по сравнению с тем же периодом августа.
