Т-Банк вернул пользователям iPhone бесконтактную оплату смартфоном

Банк рекомендует обновить мобильное приложение бесконтактной оплатой через iPhone, пока его не удалили из App Store.

15 сентября 2025 года Т-Банк запустил Т-Pay на iPhone и вернул бесконтактную оплату на смартфоны Apple. Такие платежи работают по технологии Bluetooth Low Energy.

Чтобы оплатить покупку, нужно поднести смартфон к терминалу. Кешбэк и другие бонусы будут начисляться так же, как при оплате картой. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Представители Т-Банка рекомендуют установить актуальную версию уже сейчас, иначе его могут удалить из App Store.

Также пользователям важно проверить, чтобы Bluetooth был включен и настроен. Для этого зайдите в настройки iPhone: «Конфиденциальность и безопасность» — Bluetooth — разрешите доступ приложению Т-Банка.

Недавно мы писали, что больше 1,6 млн человек пользуются сервисом оплаты через iPhone от Сбера.