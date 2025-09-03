Больше 1,6 млн человек пользуются сервисом оплаты через iPhone от Сбера

Сбер вернул пользователям iPhone бесконтактную оплату смартфоном через сервис «Вжух». Он работает по Bluetooth.

С 25 августа 2025 года Сбер вернул владельцам iPhone возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса «Вжух». Он работает по технологии «Bluetooth Low Energy».

С момента запуска сервисом воспользовались больше 1,6 млн уникальных пользователей. Самой крупной оплатой стала покупка на сумму более 3 млн рублей в автосалоне Санкт-Петербурга. Чаще всего пользователи iPhone бесконтактно оплачивают смартфоном в продуктовых магазинах и аптеках.

Чтобы пользоваться сервисом «Вжух», ничего не надо настраивать. Достаточно скачать новую версию приложения «Сбербанк Онлайн» и разрешить ему использовать Bluetooth.

«Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение Сбербанк Онлайн, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа», — сказано на сайте банка.

Технология уже доступна на 90% новых терминалов оплаты (они без кнопок), а до конца сентября сервис будет представлен на 100% биометрических терминалов.