Можно ли уволить сотрудника в командировке, как взыскать ущерб с сотрудника, какие ошибки могут быть в счетах-фактурах: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 8 по 14 сентября 2025 года.

  1. Что делать со страховыми взносами, если организация поздно узнала об исключении из реестра МСП. Мини-курс

  2. Увольнение в командировке: можно или нет

  3. Когда с работника можно взыскать ущерб, нанесенный оборудованию. Мини-курс

  4. Как изменится декларация по УСН за 2025 год

  5. Как предоставить отпуск в связи со смертью близкого родственника: порядок оформления. Мини-курс

  6. Невостребованная зарплата: включать ли ее в доходы и когда

  7. Новая форма согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года. Конспект вебинара с видео

  8. Как установить доплату за замещение отсутствующего сотрудника. Мини-курс

  9. Корректировочные счета-фактуры в декларации по НДС: частые ошибки

  10. Выписка из приказа об увольнении: когда и как оформлять. Мини-курс

  11. Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя

Автор

Яна Поликарпова
Трудовое право

🚛 Прием водителя на работу: что обязательно учитывать в трудовом договоре и какие компенсации положены

На прошлой неделе мы делали пост про ограничения и оформление водителей, и он собрал почти 2000 просмотров в проф-сообществе бухгалтеров. Значит, тема действительно актуальна для бизнеса. Поэтому держите вторую часть — про то, что должно быть в трудовом договоре и какие компенсации положены водителям.

