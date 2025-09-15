Можно ли уволить сотрудника в командировке, как взыскать ущерб с сотрудника, какие ошибки могут быть в счетах-фактурах: экспертные разборы за неделю
Что делать со страховыми взносами, если организация поздно узнала об исключении из реестра МСП. Мини-курс
Когда с работника можно взыскать ущерб, нанесенный оборудованию. Мини-курс
Как предоставить отпуск в связи со смертью близкого родственника: порядок оформления. Мини-курс
Новая форма согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года. Конспект вебинара с видео
Как установить доплату за замещение отсутствующего сотрудника. Мини-курс
Корректировочные счета-фактуры в декларации по НДС: частые ошибки
Выписка из приказа об увольнении: когда и как оформлять. Мини-курс
