Можно ли уволить сотрудника в командировке, как взыскать ущерб с сотрудника, какие ошибки могут быть в счетах-фактурах: экспертные разборы за неделю

🚛 Прием водителя на работу: что обязательно учитывать в трудовом договоре и какие компенсации положены

На прошлой неделе мы делали пост про ограничения и оформление водителей, и он собрал почти 2000 просмотров в проф-сообществе бухгалтеров. Значит, тема действительно актуальна для бизнеса. Поэтому держите вторую часть — про то, что должно быть в трудовом договоре и какие компенсации положены водителям.