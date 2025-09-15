Кабмин подготовил программу комплексного восстановления приграничных регионов

Правительство разработало программу комплексного восстановления приграничных регионов. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«О принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям <...>. Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий», — сказал Мишустин.

По его словам, программа направлена «на создание комфортных условий для граждан и эффективной работы бизнеса».

Глава Правительства считает необходимым закончить восстановление приграничных территорий в установленные сроки, с учетом обратной связи, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.