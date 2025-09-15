Удостоверение многодетным семьям должны давать на всех членов семьи, даже если в регионе зарегистрирован один родитель

Удостоверение многодетным семьям следует выдавать на всех членов семьи, даже если в регионе прописан один родитель. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

«Соответствующие разъяснения уже были даны Минтрудом России. Сейчас мы анализируем принятые регионами решения», — заявил Котяков.

Он уточнил, что в 13 регионах уже внесены изменения в региональное законодательство.

Глава Минтруда рассчитывает, что остальные субъекты поправят свои подходы к выдаче удостоверений многодетной семьи.