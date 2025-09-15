📸 Выявлять автомобили без ОСАГО по камерам с 1 ноября 2025 не будут

Вопрос автоматического обнаружения машин без ОСАГО еще обсуждают.

Официального решения о запуске выявления в автоматическом режиме машин без полиса ОСАГО не принимали. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Он уточнил, что вопрос все еще находится на стадии обсуждения.

«Информация о том, что с 1 ноября в России в автоматическом режиме начнется выявление автомобилей без полиса ОСАГО, преждевременна», — отметил Шейкин.

Ранее СМИ сообщали, что с 1 ноября в стартует автоматическая фиксация нарушений за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.