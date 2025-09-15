Кабмин утвердил комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети

Для повышения эффективности модернизации дорог разработали комплекс мероприятий на 5 лет.

Правительство утвердило комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети в России. Это важно для укрепления территориальной связанности страны и должно обеспечить повышение экономической активности регионов, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Комплекс мероприятий разработали по поручению Президента, он рассчитан на 5 лет.

Первый блок мероприятий предполагает уточнение нормативно-правовой базы:

закрепление порядка выявления аварийно опасных участков дорог,

определение рекомендаций по ликвидации аварийных участков,

утверждение критериев определения мест концентрации ДТП.

Второй блок – это мероприятия по совершенствованию инструментов статистического наблюдения и контроля, в том числе внедрение целевых показателей по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Третий блок устанавливает обязанность регионов вносить сведения об улично-дорожной сети населенных пунктов в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.

«Все эти меры направлены на главное – создание комфортной и безопасной среды для жизни наших граждан. Они окажут прямое влияние на повышение безопасности и качества дорожной сети», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин

Все вопросы Мишустин попросил своего заместителя держать на личном контроле.