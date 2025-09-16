🍷 Россия на треть сократила импорт иностранных вин

Крупнейшим экспортером в 2025 году осталась Италия, но поставки сократились.

В первой половине 2025 года ввоз иностранного вина в Россию снизился на треть. Из топ-5 крупнейших поставщиков выпала Германия.

Всего иностранные копании за 6 месяцев завезли в РФ вина на 304,5 млн долларов. Еще год назад показатель составлял 433,8 млн.

Крупнейшим экспортером в 2025 году осталась Италия, но поставки уменьшились более чем на треть – до 83,3 млн долларов. Затем следует Грузия, импорт из которой тоже уменьшился на треть и составил 72,8 млн долларов. На третье место вышла Латвия, показатель тоже снизился: на четверть, до 47,7 млн долларов.

На четвертом месте оказалась Польша. Импорт оттуда вырос почти на 3% и достиг 31,3 млн долларов.

Импорт из Португалии снизился на 18%, но страна вышла пятую позицию (15,4 млн долларов). Это произошло из-за резкого падения импорта из Германии – в 2,2 раза, до 8,8 млн долларов. Страна из-за этого спустилась с пятого на седьмое место. Чили на шестом месте увеличила отгрузки — на 20%, до 12,2 млн долларов.

Также в топ-10 поставщиков вина в Россию входят Литва (6,7 млн долларов), Испания (6,4 млн) и Армения (4,3 млн).

