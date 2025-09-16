🌐 Плату за интернет при сбоях предлагают автоматически пересчитывать
Сейчас для перерасчета оплаты нужно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.
Депутаты Госдумы предложили автоматизировать перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора. Предложение направили руководителю Минцифры Максуту Шадаеву.
«Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора», — говорится в письме депутатов.
Они напомнили, что во многих регионах участились случаи массовых перебоев в работе интернета. Но для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, россияне должны сами фиксировать факт сбоя и подавать заявление оператору.
Комментарии2
Для операторов бы ещё такую возможность, чтобы они автоматически из бюджеты получали то что компенсировали абонентам. Как правило ведь, не они вызывают сбои, а РКН
Золотые Слова!