🌐 Плату за интернет при сбоях предлагают автоматически пересчитывать

Сейчас для перерасчета оплаты нужно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.

Депутаты Госдумы предложили автоматизировать перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора. Предложение направили руководителю Минцифры Максуту Шадаеву.

«Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора», — говорится в письме депутатов.

Они напомнили, что во многих регионах участились случаи массовых перебоев в работе интернета. Но для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, россияне должны сами фиксировать факт сбоя и подавать заявление оператору.