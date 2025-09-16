⚡️ Итоги дня: началась эпидемия ОРВИ, запретят браки между двоюродными братьями и сестрами, цена на золото обновила максимум
Эпидемия ОРВИ началась в России. За неделю число заболевших взлетело сразу на 63,8%.
В Госдуме ждут массовый поток китайских женихов в Россию после введения ответного безвизового режима. «Когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
В России официально запретят браки между двоюродными братьями и сестрами. Сейчас в законах есть пробел, который технически допускает браки между двоюродными родственниками.
В новом учебном году в школах открыли более 600 аграрных классов. В них школьники углубленно изучают биологию, химию, физику и другие профильные дисциплины, проводят лабораторные исследования, принимают участие в практических занятиях. Это позволяет ребятам еще во время учебы попробовать себя в аграрной отрасли и сделать первые шаги в профессии.
Цена на золото достигла нового максимума. По состоянию на 16 сентября 2025 года 05:02 (по Гринвичу) спотовая цена на золото выросла на 0,1% до 3683,28 доллара за унцию.
Отдых в отелях Сочи в бархатный сезон подешевеет к концу сентября. К началу октября разница в цене с высоким сезоном достигает 20-25%. По сравнению с 2024 годом спрос на сочинские туры в бархатный сезон снизился на 10-20%, одна из причин — прохладное лето.
Опрошенные россияне тратят ночью на онлайн-шоппинг почти в два раза больше, чем в дневное время. Средний чек ночных покупок на порядок выше — более 4 000 против 2 200-2 600 днем. Ночью покупатели чаще берут «нужное и срочное» или планируют крупные приобретения. Наиболее популярны уходовая и декоративная косметика, запчасти, стройматериалы, одежда и обувь.
СДЭК объединил крупнейшие маркетплейсы России в «единое окно». Логистический оператор впервые предложил продавцам готовые подключения по модели DBS сразу к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету».
Сбер вместе с Okko подготовил лимитированный выпуск платежных стикеров в виде футбольного мяча к началу трансляции Лиги чемпионов УЕФА 25/26 в онлайн-кинотеатре Okko. Стикеры можно будет заказать на сайте Сбербанка с 16 сентября.
Ассортимент продовольственных товаров в российской рознице в июле 2025 года сократился на 2,3% в годовом сравнении, непродовольственных — на 1,8%.
«Яндекс Директ» тестирует инструмент, который быстро создает простые сайты для бизнеса с помощью нейросетей. Сервис будет бесплатным.
«Яндекс» расширил возможности мобильного приложения умного помощника «Алиса». Нейросеть способна «оживлять» фотографии и другие статичные изображения.
