⚡️ Итоги дня: началась эпидемия ОРВИ, запретят браки между двоюродными братьями и сестрами, цена на золото обновила максимум

Эпидемия ОРВИ началась в России. За неделю число заболевших взлетело сразу на 63,8%.

В Госдуме ждут массовый поток китайских женихов в Россию после введения ответного безвизового режима. «Когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

В России официально запретят браки между двоюродными братьями и сестрами. Сейчас в законах есть пробел, который технически допускает браки между двоюродными родственниками.

В новом учебном году в школах открыли более 600 аграрных классов. В них школьники углубленно изучают биологию, химию, физику и другие профильные дисциплины, проводят лабораторные исследования, принимают участие в практических занятиях. Это позволяет ребятам еще во время учебы попробовать себя в аграрной отрасли и сделать первые шаги в профессии.

Цена на золото достигла нового максимума. По состоянию на 16 сентября 2025 года 05:02 (по Гринвичу) спотовая цена на золото выросла на 0,1% до 3683,28 доллара за унцию.

Отдых в отелях Сочи в бархатный сезон подешевеет к концу сентября. К началу октября разница в цене с высоким сезоном достигает 20-25%. По сравнению с 2024 годом спрос на сочинские туры в бархатный сезон снизился на 10-20%, одна из причин — прохладное лето.

Опрошенные россияне тратят ночью на онлайн-шоппинг почти в два раза больше, чем в дневное время. Средний чек ночных покупок на порядок выше — более 4 000 против 2 200-2 600 днем. Ночью покупатели чаще берут «нужное и срочное» или планируют крупные приобретения. Наиболее популярны уходовая и декоративная косметика, запчасти, стройматериалы, одежда и обувь.

СДЭК объединил крупнейшие маркетплейсы России в «единое окно». Логистический оператор впервые предложил продавцам готовые подключения по модели DBS сразу к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету».