В октябре 2025 будет шестидневная рабочая неделя

Последняя неделя октября будет шестидневной, а затем – три выходных.

В октябре будет шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября 2025. Это определено постановлением Правительства от 4 октября 2024 года № 1335 о переносе выходных дней.

Потом россиян ждут три выходных дня в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Следующие три дня – с 5 по 7 ноября — будут рабочими, а затем снова выходные, суббота и воскресенье.

Предпраздничный рабочий день 1 ноября (в субботу) будет сокращен на один час.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год (проект).