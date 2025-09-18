Как бухгалтеру расти в 2026 году: нужно ли менять карьеру и как побороть страхи, если уже решились

Эксперты приглашают на Всероссийскую конференцию о карьере бухгалтера в эпоху цифровых перемен. Она пройдет 25 сентября 2025 года.

25 сентября 2025 года состоится Всероссийская конференция о карьере бухгалтера в эпоху цифровых перемен «Цифровой бухгалтер: стратегии роста в 2026». Участники конференции вместе с экспертами разберут, какие профессии будущего открыты для бухгалтеров, какие навыки помогут вам усилить свою ценность на рынке, и как сделать первый шаг к новой роли уже сегодня.

Эта конференция — уникальная, поскольку основные тезисы учитывают именно опыт бухгалтеров. Быть бухгалтером сегодня — значит делать больше, чем когда-либо. Одних знаний учета, налогов и уверенной работы в 1С уже мало — работодатели ждут цифровых навыков, умения брать на себя новые роли и мыслить шире

Вы узнаете:

какие направления для развития карьеры бухгалтера в топе на 2026 год с учетом цифровизации общества и бизнес-процессов;

менять ли вам профессию на новую или развиваться в рамках текущей. Пройдете профориентационный тест онлайн;

какие практикумы по развитию цифровых навыков стоит посетить, чтобы лучше понять себя и наметить шаги развития карьеры на 2026 год;

истории людей, кто уже решился на перемены и к чему они привели;

как решиться на смену карьеры в зрелом возрасте, и как справляться со страхами — получите рекомендации от профориентолога.

Конференция состоится 25 сентября 2025 года с 14:00 по 17:00 мск! Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке.

Реклама: ООО «АКТИОН-ДИДЖИТАЛ», ИНН 7715670503, erid 2W5zFGFA7xC