🛴 Самокаты юрлиц хотят обложить транспортным налогом

Сейчас средства индивидуальной мобильности не нужно регистрировать и с них не платят налоги.

Сенатор Артем Шейкин предложил ввести транспортный налог на средства индивидуальной мобильности (СИМ), используемые в коммерческих целях. Письмо с обращением он направил в Минфин.

«Прошу вас выразить позицию министерства по вопросу рассмотрения целесообразности установления транспортного налога или специального целевого сбора в отношении коммерческого использования СИМ (для юрлиц и ИП — операторов проката СИМ, хозяйствующих субъектов, использующих СИМ в коммерческой деятельности — доставка и тому подобное) на федеральном уровне», — сказано в документе.

Также Шейкин попросил подумать над особым порядком расчета и уплаты такого сбора, где объектами налогообложения будут некоторые СИМ, исходя из технических параметров или особенностей их использования.

Сейчас СИМ, в том числе электросамокаты, не подлежат госрегистрации и не облагаются транспортным налогом. Поэтому их дешевле использовать физлицам и бизнесу, но это «создает затруднения в части софинансирования расходов на развитие и содержание городской и дорожной инфраструктуры», написал сенатор.

При этом операторы кикшеринга и службы доставки не вносят ни транспортный налог, ни другие сборы в дорожные фонды на инфраструктурные нужды, но активно пользуются пешеходными и велосипедными маршрутами, что приводит к дополнительной нагрузке на соответствующую инфраструктуру, добавил он.

В случае признания инициативы актуальной, Шейкин просит Минфин указать, какие изменения необходимо внести в действующее законодательство для реализации предложения.