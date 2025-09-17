Опрос ЦБ: санкции меньше всего ограничивают работу бизнеса

Предприниматели научились работать в санкционных ограничениях. Сейчас для них важнее справиться с ростом издержек, дефицитом кадров и кредитной нагрузкой.

Центробанк провел опрос представителей бизнеса и выяснил, что расширение санкций — это наименее значимая проблема для предпринимателей. Более важные риски — рост издержек и дефицит кадров.

Сейчас Евросоюз работает над 19 пакетом санкций против РФ. В список могут войти ограничения на выдачу туристических виз, перемещение дипломатов, а также санкции против банков. Об этом пишут «Известия».

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал, что предприниматели уже адаптировались к жизни под санкциями: перестроили логистику, нашли новые платежные каналы и даже других поставщиков. Однако новые ограничения повысят стоимость капитала и удлинят цепочки поставок.

Кроме санкций есть более важные проблемы, о которых сообщили предприниматели в опросе ЦБ. У бизнеса растут издержки, что сказывается на себестоимости продукции. Не хватает специалистов, особенно в строительстве, обрабатывающем производстве и сельским хозяйстве. Кроме того, у компаний недостаток оборотного капитала, сложности с расчетами и платежами, из-за которых растет кредитная нагрузка.

С января по май 2025 года малый и средний бизнес оформил кредиты на 6 трлн рублей, что на четверть меньше, чем в 2024 году. Однако общий долг предпринимателей вырос на 9%, до 16 трлн рублей. Просрочка платежей увеличилась на 14% и достигла 766 млрд.