Конференция v7748 12.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Экспорт

Кабмин направит 1,5 млрд рублей на работу региональных центров поддержки экспорта

75 регионов получат 1,5 млрд рублей на развитие центров поддержки экспортеров.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения правительства от 16 сентября 2025 года №2537-р. Согласно документу, кабмин направит 1,5 млрд рублей на развитие центров поддержки экспорта в 75 регионах РФ.

«Благодаря такой финансовой поддержке до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий», — сказано на сайте правительства.

Деньги выделят из резервного фонда правительства в рамках проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы