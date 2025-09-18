Импортеры смогут в течение 10 лет оформить таможенную декларацию на ввоз последней части многокомпонентного оборудования

При ввозе оборудования частями импортеры смогут до 10 лет продлить срок представления таможенной декларации на последнюю часть товара.

17 сентября 2025 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который продлит срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование с 6 до 10 лет.

Импортеры при ввозе многокомпонентного оборудования частями сначала регистрируют таможенную декларацию на первую часть, затем не позднее чем через два года подают документ на последний компонент. Однако этот срок можно продлить до шести лет с даты регистрации первого компонента.

Сейчас кабмин хочет этот срок увеличить с 6 до 10 лет, поскольку это «позволит дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок».

Если законопроект примут, он вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.