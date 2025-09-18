За восемь месяцев 2025 года из России выдворили 35 тысяч иностранцев
С января по август 2025 года судебные приставы выдворили из России около 35 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Этот показатель на 36% меньше, чем в 2024 году, тогда с января по август до госграницы препроводили около 55 тыс. человек.
Всего в 2024 году за пределы РФ выслали порядка 88 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом пишут «Ведомости».
С 1 января по 10 сентября 2025 года действовал указ президента, который позволял иностранцам легализовать свое пребывание в стране. Те, кто не успел это сделать, будут высланы из страны и получат ограничение на въезд в будущем.
По данным на июнь 2025 года в реестр контролируемых лиц вошли больше 800 тыс. иностранцев.
Начать дискуссию