За восемь месяцев 2025 года из России выдворили 35 тысяч иностранцев

Приставы выдворили за пределы РФ на 36% меньше иностранцев, чем в 2024 году. В реестре контролируемых лиц находится свыше 800 тысяч человек.

С января по август 2025 года судебные приставы выдворили из России около 35 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Этот показатель на 36% меньше, чем в 2024 году, тогда с января по август до госграницы препроводили около 55 тыс. человек.

Всего в 2024 году за пределы РФ выслали порядка 88 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом пишут «Ведомости».

С 1 января по 10 сентября 2025 года действовал указ президента, который позволял иностранцам легализовать свое пребывание в стране. Те, кто не успел это сделать, будут высланы из страны и получат ограничение на въезд в будущем.

По данным на июнь 2025 года в реестр контролируемых лиц вошли больше 800 тыс. иностранцев.