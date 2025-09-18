Мотоциклистов могут освободить от штрафов за езду по выделенной полосе

Транспортные средства со знаком «Инвалид», мотоциклисты и водители мопедов смогут передвигаться по выделенной полосе без штрафов.

18 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому по выделенной полосе смогут передвигаться водители мотоциклов, мопедов. Их больше не будут штрафовать за это.

Также выделенная полоса будет доступна для транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация о которых размещена в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

По мнению авторов проект, такое решение позволит разгрузить дороги, а мотоциклисты и мопеды смогут безопасно объезжать пробки, что снизит аварийность.