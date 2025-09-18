Минфин проиндексирует все социальные выплаты
Силуанов пообещал провести индексацию всех социальных выплат, гарантированных государством.
Минфин планирует провести индексацию всех социальных выплат, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
«Мы проиндексируем все наши выплаты социальные, как положено по закону, увеличим детские пособия. Все это, несмотря на сложности в экономике, будет сделано», — сказал министр финансов.
Об этом он заявил в рамках выступления на Московском финансовом форуме (МФФ).
