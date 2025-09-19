В мессенджере MAX появилась двухфакторная аутентификация

Чтобы лучше защитить аккаунты пользователей, разработчики MAX предлагают подключить второй фактор аутентификации.

Создатели мессенджера MAX повысили безопасность аккаунтов, чтобы минимизировать риски мошенничества. Теперь пользователи смогут установить двухфакторную двухфакторной.

Это можно сделать в разделе «Приватность». Просто добавьте пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы.

«Пользователь может оставить себе “подсказку” и указать электронную почту для восстановления пароля», — сказано в пресс-релизе.

Пользователям, которые будут регистрироваться или авторизуются на новом устройстве, автоматически предложат второй способ защиты. Кроме того, этот фактор будет можно позже отключить в настройках приватности.

По данным на 17 сентября 2025 года, в мессенджере MAX уже зарегистрировались 35 млн человек.