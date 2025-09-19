В мессенджере MAX появилась двухфакторная аутентификация
Создатели мессенджера MAX повысили безопасность аккаунтов, чтобы минимизировать риски мошенничества. Теперь пользователи смогут установить двухфакторную двухфакторной.
Это можно сделать в разделе «Приватность». Просто добавьте пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы.
«Пользователь может оставить себе “подсказку” и указать электронную почту для восстановления пароля», — сказано в пресс-релизе.
Пользователям, которые будут регистрироваться или авторизуются на новом устройстве, автоматически предложат второй способ защиты. Кроме того, этот фактор будет можно позже отключить в настройках приватности.
По данным на 17 сентября 2025 года, в мессенджере MAX уже зарегистрировались 35 млн человек.
