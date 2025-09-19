ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Социальные пособия

Соцфонд принял 3 тысячи заявок от студенток на пособие по беременности и родам

За выплатами с 1 сентября 2025 года обращались обучающиеся очной формы обучения.

СФР с 1 сентября принял почти три тысячи заявок от студенток очной формы обучения на получение пособия по беременности и родам. Об этом рассказал глава Соцфонда Сергей Чирков.

«К нам уже за две недели поступило порядка трех тысяч заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться», — заявил Чирков.

Он напомнил, что с 1 сентября у СФР появилась новая функция по выплате пособия по беременности и родам студенткам на очном обучении.

С осени 2025 года эта выплата выросла до 100% регионального прожиточного минимума вне зависимости от факта получения стипендии.

