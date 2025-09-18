ФНС приостановила регистрацию смены адреса ООО из-за дополнительной проверки: что делать

Если госрегистрацию приостановили из-за смены адреса можно подать документы и пояснения, повторно подавать заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ не нужно

В чате ФНС спросили – нужно ли ехать с документами в налоговую, если при подаче заявления о смене юридического адреса получили ответ о приостановлении регистрации в связи с дополнительной проверкой адреса.

«В связи с решением о приостановлении государственной регистрации заявитель может представить в регистрирующий орган соответствующие документы и пояснения», — ответили налоговики.

По результатам рассмотрения этих документов заявителю пришлют документы, связанные с госрегистрацией. Повторно подавать заявление по форме № Р13014 в рамках процедуры приостановления не нужно, уточнили представители ФНС.

