Социальная поддержка

Маткапитал за второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей, на третьего — до 1,5 млн рублей

Депутаты готовят законопроект о прогрессивной шкале маткапитала.

Сергей Миронов рассказал, что фракция СРЗП готовит новую версию законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала.

«Мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн», — заявил Миронов.

Он уверен, что так демографическая программа «действительно начнет работать на многодетность».

В прошлой версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала сумму за второго ребенка предлагали установить в размере 900 тыс. рублей, за третьего – до 1,4 млн рублей.

Кто и как может получить остаток материнского капитала до 10 000 рублей – читайте здесь.

