Положительное сальдо ЕНС с 2026 года перестанут учитывать в налоговых уведомлениях
С 1 января 2026 года вступает в силу федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ, по которому изменится порядок расчета сумм налогов для физлиц.
Сейчас налогоплательщики получают налоговые уведомления, в которых сумма налога уменьшается на положительное сальдо ЕНС. Однако с 1 января 2026 года из уведомлений исключат информацию о положительном сальдо. Также сумма налогов к уплате будут указывать без учета уже сформированного сальдо.
Эти изменения произойдут в автоматизированной системе, которая формирует налоговые уведомления.
