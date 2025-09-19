👶 Назвали новые ставки по семейной ипотеке. При рождении третьего ребенка будут самые маленькие проценты

Депутаты обсуждают варианты льготных ставок по семейной ипотеке. Проценты будут ниже рыночных.

В Госдуме рассматривают варианты ставок по семейной ипотеке в привязке к числу детей, рассказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Так, при рождении первого ребенка ставка будет самой высокой, но ниже рыночной – 12%. При рождении второго – та же, которая действует сейчас – 6%. А при рождении третьего ребенка она снизится до 4%.

«Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%. <…> Дискуссия идет. Пока при рождении первого – 12%, второго – 6%, третьего – 4%», — уточнил Аксаков.

Если родится двойня, ставка будет считаться, как за второго ребенка, — 6%, добавил он.

Ранее Минфин подтвердил, что ставку по семейной ипотеке могут привязать к числу детей.