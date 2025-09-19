👦 Ставку по семейной ипотеке могут привязать к числу детей

Минфин работает над поручением Правительства установить ставки в зависимости от количества детей.

Минфин может сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной и связанной с числом детей. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

По его словам, министерство работает над инициативой парламента.

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Мы сейчас эту работу ведем с ведомствами, делаем запросы в субъекты, с парламентом. Буквально на прошлой неделе проводили в Минфине такое совещание, собирали предложения», — рассказал Чебесков.

Одна из ключевых идей – введение разных ставок в зависимости от количества детей. То есть для семей с большим количеством детей ставка будет ниже. Таким образом власти хотят «предоставлять демографический стимул», подчеркнул замглавы Минфина.