ККТ нужно применять независимо от способа оплаты

Бизнес применяет кассу при любых расчетах с физлицами, компаниями и ИП.

В чате ФНС спросили – может ли ИП, выполняющий строительные работы по благоустройству, работать с физлицами без кассы, если деньги ему перечисляют по реквизитам на расчетный счет.

«При расчетах с физлицами, организациям и ИП нужно применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о ККТ)» — ответили налоговики.

Закон № 54-ФЗ не содержит исключений, зависящих от способа оплаты: наличный или безналичный.