❓ Иностранцу с ВНЖ зарегистрируют ИП для любой деятельности. Но заниматься можно будет только разрешенными видами

Налоговики рассказали, можно ли человеку с ВНЖ открыть ИП. Правильный ответ – можно без ограничений.

В чате ФНС провели викторину, где пользователи отвечали на вопрос: «Можно ли гражданину, имеющему ВНЖ, открыть ИП?».

Правильный ответ был «Можно», но в чате возразили –легально въехавшие в РФ иностранцы могут открыть ИП, но с нюансами по регистрации. В частности, есть ограничения по видам деятельности: лесоводство, лесозаготовительная деятельность, рыболовство, переработка овощей и фруктов, охранная деятельность.

«Правильным ответом является “можно без ограничения”, поскольку при регистрации физлица в качестве ИП не установлено специальное основание для отказа в связи с принципиальным условием ограничения деятельности иностранных граждан (закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ )», — ответили налоговики.

То есть иностранец может заниматься предпринимательской деятельностью с момента госрегистрации как ИП, если перед этим получил РВП или ВНЖ.

Но при этом ограничения по видам деятельности для иностранцев есть. Им нельзя: