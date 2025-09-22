❓ Иностранцу с ВНЖ зарегистрируют ИП для любой деятельности. Но заниматься можно будет только разрешенными видами
В чате ФНС провели викторину, где пользователи отвечали на вопрос: «Можно ли гражданину, имеющему ВНЖ, открыть ИП?».
Правильный ответ был «Можно», но в чате возразили –легально въехавшие в РФ иностранцы могут открыть ИП, но с нюансами по регистрации. В частности, есть ограничения по видам деятельности: лесоводство, лесозаготовительная деятельность, рыболовство, переработка овощей и фруктов, охранная деятельность.
«Правильным ответом является “можно без ограничения”, поскольку при регистрации физлица в качестве ИП не установлено специальное основание для отказа в связи с принципиальным условием ограничения деятельности иностранных граждан (закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ )», — ответили налоговики.
То есть иностранец может заниматься предпринимательской деятельностью с момента госрегистрации как ИП, если перед этим получил РВП или ВНЖ.
Но при этом ограничения по видам деятельности для иностранцев есть. Им нельзя:
стать патентным поверенным (ст. 2 закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ о патентных поверенных);
изучить промысловый лов рыбы (ч. 4 ст. 16 закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ о рыболовстве);
изучать деятельность, связанную с недропользованием (ст. 9 закона от 21.02.1992 № 2395-1 о недрах);
вести охранную деятельность (ст. 1.1 закона от 11.03.1992 № 2487-1 об охранной деятельности).
