Минпромторг увеличит список причин для отказа в выдаче кодов маркировки
Компаниям и ИП, которые производят продукцию, смогут отказать в выдаче кодов маркировки, если в результате мониторинга обнаружится, что производство фиктивное и фактически отсутствует.
Подобные изменения затронут:
товары легкой промышленности;
обувь;
шины;
БАДы;
духи и туалетные воды.
«Производственная деятельность на таких рынках носит декларативный заявительный характер и не требует получения особого разрешения от органов государственной власти», — сказано в пояснительной записке к проекту Минпромторга.
Также у оператора системы маркировки появится право проводить мониторинг, чтобы подтвердить достоверность информации производителя. Контроль можно производить в дистанционном режиме или с посещением места производства товаров.
Если мониторинг будет выездным, то оператор должен направить уведомление о посещении производства. Предприниматель в течение 5 рабочих дней должен направить согласие на посещение.
Производитель останется без кодов маркировки, если:
не согласует визит оператора;
в отношении бизнеса вынесут решение об отсутствии производства;
способ ввода продукции в оборот будет отличаться от того, что указано в заявке на получение кодов.
