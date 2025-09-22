Минпромторг увеличит список причин для отказа в выдаче кодов маркировки

Оператор системы маркировки получит право проводить мониторинг производства. Если обнаружится, что оно фиктивное, то производителю перестанут выдавать коды маркировки.

Компаниям и ИП, которые производят продукцию, смогут отказать в выдаче кодов маркировки, если в результате мониторинга обнаружится, что производство фиктивное и фактически отсутствует.

Подобные изменения затронут:

товары легкой промышленности;

обувь;

шины;

БАДы;

духи и туалетные воды.

«Производственная деятельность на таких рынках носит декларативный заявительный характер и не требует получения особого разрешения от органов государственной власти», — сказано в пояснительной записке к проекту Минпромторга.

Также у оператора системы маркировки появится право проводить мониторинг, чтобы подтвердить достоверность информации производителя. Контроль можно производить в дистанционном режиме или с посещением места производства товаров.

Если мониторинг будет выездным, то оператор должен направить уведомление о посещении производства. Предприниматель в течение 5 рабочих дней должен направить согласие на посещение.

Производитель останется без кодов маркировки, если: