ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Маркировка товаров

Минпромторг увеличит список причин для отказа в выдаче кодов маркировки

Оператор системы маркировки получит право проводить мониторинг производства. Если обнаружится, что оно фиктивное, то производителю перестанут выдавать коды маркировки.

Компаниям и ИП, которые производят продукцию, смогут отказать в выдаче кодов маркировки, если в результате мониторинга обнаружится, что производство фиктивное и фактически отсутствует.

Подобные изменения затронут:

  • товары легкой промышленности;

  • обувь;

  • шины;

  • БАДы;

  • духи и туалетные воды.

«Производственная деятельность на таких рынках носит декларативный заявительный характер и не требует получения особого разрешения от органов государственной власти», — сказано в пояснительной записке к проекту Минпромторга.

Также у оператора системы маркировки появится право проводить мониторинг, чтобы подтвердить достоверность информации производителя. Контроль можно производить в дистанционном режиме или с посещением места производства товаров.

Если мониторинг будет выездным, то оператор должен направить уведомление о посещении производства. Предприниматель в течение 5 рабочих дней должен направить согласие на посещение.

Производитель останется без кодов маркировки, если:

  • не согласует визит оператора;

  • в отношении бизнеса вынесут решение об отсутствии производства;

  • способ ввода продукции в оборот будет отличаться от того, что указано в заявке на получение кодов.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы